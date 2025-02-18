Giresun'a Serbest Bölge İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Giresun'a Serbest Bölge İhtiyacı

CHP'li Gezmiş, Giresun'da serbest bölge kurulmadığını ve şehir sorunlarını eleştirdi.

18.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'da serbest bölge kurulmamasını eleştirdi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentin çözüm bekleyen sorunları ile çözüm önerilerini aktaracağını söyledi.

Giresun'un işsizlik ve istihdam yetersizliği nedeniyle yoğun göç verdiğini belirten Gezmiş, kentin toplam nüfusunun 2024'te 5 bin 790 kişi azalarak 455 bin 922'ye gerilediğini, şehrin hane halkı büyüklüğü sıralamasında ise Türkiye'de son sırada olduğunu ifade etti.

Gezmiş, kentin çevre yolu sorununun devam ettiğini, Karadeniz Sahil Yolu'nun trafik yoğunluğu nedeniyle sürekli kilitlendiğini belirterek, konuya ilişkin taleplerine karşılık alamadıklarını savundu.

Tüm illere kurulan serbest bölgelerin Giresun'da olmadığına dikkati çeken Gezmiş, "Serbest bölge neden Giresun'a çok görülüyor? Biz, bu ülkenin şehri değil miyiz? Giresun ve Giresunlu, aynı vatan toprağında, aynı bayrağın altında tüm illerimizle bir değil mi? Diğer illere yapılan çevre yolu ve serbest bölge Giresun'umuza neden çok görülüyor?" dedi.

Gezmiş, kentte baz istasyonu eksikliği de olduğunu, yatırım programındaki projelere ayrılan ödeneklerin yetersizliğinden kaynaklı birçok projenin yıllardır tamamlanamadığını ileri sürdü.

Kentteki elektrik altyapısının 1980'li yıllardan kalma olduğunu, en ufak bir yağmur ve rüzgarda kesintiler yaşandığını dile getiren Gezmiş, yaylalarda elektrik sorununun had safhada olduğunu kaydetti.

Fındık üreticisinin yıllardır emeğinin karşılığını alamadığını savunan Gezmiş, düşük alım fiyatları nedeniyle maliyetlerin yükselmesinin çiftçileri her geçen gün zor durumda bıraktığını belirtti.

Gezmiş, Giresun halkının yaşam kalitesini yükseltmek için CHP olarak kentin hak ettiği yatırımları ve hizmetleri alması hedefiyle her platformda çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Milletvekili Elvan, Yerel Haberler, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Giresun, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Giresun'a Serbest Bölge İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'a Serbest Bölge İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.