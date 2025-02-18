Giresun'a Serbest Bölge İhtiyacı

Politika

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'da serbest bölge kurulmamasını eleştirdi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentin çözüm bekleyen sorunları ile çözüm önerilerini aktaracağını söyledi.

Giresun'un işsizlik ve istihdam yetersizliği nedeniyle yoğun göç verdiğini belirten Gezmiş, kentin toplam nüfusunun 2024'te 5 bin 790 kişi azalarak 455 bin 922'ye gerilediğini, şehrin hane halkı büyüklüğü sıralamasında ise Türkiye'de son sırada olduğunu ifade etti.

Gezmiş, kentin çevre yolu sorununun devam ettiğini, Karadeniz Sahil Yolu'nun trafik yoğunluğu nedeniyle sürekli kilitlendiğini belirterek, konuya ilişkin taleplerine karşılık alamadıklarını savundu.

Tüm illere kurulan serbest bölgelerin Giresun'da olmadığına dikkati çeken Gezmiş, "Serbest bölge neden Giresun'a çok görülüyor? Biz, bu ülkenin şehri değil miyiz? Giresun ve Giresunlu, aynı vatan toprağında, aynı bayrağın altında tüm illerimizle bir değil mi? Diğer illere yapılan çevre yolu ve serbest bölge Giresun'umuza neden çok görülüyor?" dedi.

Gezmiş, kentte baz istasyonu eksikliği de olduğunu, yatırım programındaki projelere ayrılan ödeneklerin yetersizliğinden kaynaklı birçok projenin yıllardır tamamlanamadığını ileri sürdü.

Kentteki elektrik altyapısının 1980'li yıllardan kalma olduğunu, en ufak bir yağmur ve rüzgarda kesintiler yaşandığını dile getiren Gezmiş, yaylalarda elektrik sorununun had safhada olduğunu kaydetti.

Fındık üreticisinin yıllardır emeğinin karşılığını alamadığını savunan Gezmiş, düşük alım fiyatları nedeniyle maliyetlerin yükselmesinin çiftçileri her geçen gün zor durumda bıraktığını belirtti.

Gezmiş, Giresun halkının yaşam kalitesini yükseltmek için CHP olarak kentin hak ettiği yatırımları ve hizmetleri alması hedefiyle her platformda çalışacaklarını söyledi.