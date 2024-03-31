Giresun\'da CHP Adayı Fuat Köse Seçimi Kazandı

Giresun'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Belediye Başkanı adayı Fuat Köse kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Fuat Köse, Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. "Helal olsun size, tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız, teşekkürler Giresun" diyen Köse, belediye çalışanlarına da gönderdiği mesajda, "Bu gece herkes çok rahat uyusun. AK Partili olmak suç değildir, AK Parti'ye oy vermekte suç değildir. Biz herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.
Köse, "Size helal olsun. Tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız. Çıraklık yapmış, meslek lisesinde okumuş, yurdun bahçesinde gazozuna maç yapmış adam belediye başkanı oldu, size helal olsun. Bembeyaz bir sayfa açacağız. Korkunun hakim olmadığı, kinin, nefretin, tehdidin olmadığı, adaletin olduğu bembeyaz bir sayfa açacağız. Kimsenin görüşü umurumuzda değil. Kimsenin köyü, mahallesi umurumuzda değil. Biz insanı seviyoruz insanı. Sevgi yürek işidir. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kutuplaştırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bu akşam belediyede çalışan arkadaşlarım doya doya kucakladı beni. Bu memleket bizim. Kin yok, nefret yok. Sevgi var, kucaklaşma var. Dostlarım iki yanlış bir doğru etmez. Sevgi üzerine yola çıktık. Kimseyi tahrik etmeyeceğiz. Sayın başkanın şehrin girişindeki ve çıkışındaki resimleri bir hafta daha yerinde kalacak. Bu şehirde bizim yönetimimizde, belediyede çalışanlarımızın AK Partili olması suç değil. Bizler farkımızı herkese göstereceğiz. Herkesin umuda ihtiyacı var. Herkesin mutlu olmaya ihtiyacı var. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayacağız. İsrafa bugün itibarıyla son veriyorum. Ben dahil herkes işine dolmuşla gidecek. Mutlu bir Giresun, mutlu insanlar topluluğu oluşturacağız. Türkiye'ye örnek bir Giresun oluşturacağız. Belediyede çalışan arkadaşlarım bundan sonra rahat uyusunlar. Çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve hepimiz için çalışacağız" dedi.
Konuşmasının ardından karşılama oynayan Köse, vatandaşlara teşekkür ederek meydandan ayrıldı. - GİRESUN
Son Dakika › Politika › Giresun'da CHP Adayı Fuat Köse Seçimi Kazandı - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?