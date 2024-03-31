Giresun\'da CHP Adayı Fuat Köse Seçimi Kazandı

Politika

Giresun'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Belediye Başkanı adayı Fuat Köse kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Fuat Köse, Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. "Helal olsun size, tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız, teşekkürler Giresun" diyen Köse, belediye çalışanlarına da gönderdiği mesajda, "Bu gece herkes çok rahat uyusun. AK Partili olmak suç değildir, AK Parti'ye oy vermekte suç değildir. Biz herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.

Köse, "Size helal olsun. Tamirci çırağını belediye başkanı yaptınız. Çıraklık yapmış, meslek lisesinde okumuş, yurdun bahçesinde gazozuna maç yapmış adam belediye başkanı oldu, size helal olsun. Bembeyaz bir sayfa açacağız. Korkunun hakim olmadığı, kinin, nefretin, tehdidin olmadığı, adaletin olduğu bembeyaz bir sayfa açacağız. Kimsenin görüşü umurumuzda değil. Kimsenin köyü, mahallesi umurumuzda değil. Biz insanı seviyoruz insanı. Sevgi yürek işidir. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kutuplaştırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bu akşam belediyede çalışan arkadaşlarım doya doya kucakladı beni. Bu memleket bizim. Kin yok, nefret yok. Sevgi var, kucaklaşma var. Dostlarım iki yanlış bir doğru etmez. Sevgi üzerine yola çıktık. Kimseyi tahrik etmeyeceğiz. Sayın başkanın şehrin girişindeki ve çıkışındaki resimleri bir hafta daha yerinde kalacak. Bu şehirde bizim yönetimimizde, belediyede çalışanlarımızın AK Partili olması suç değil. Bizler farkımızı herkese göstereceğiz. Herkesin umuda ihtiyacı var. Herkesin mutlu olmaya ihtiyacı var. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayacağız. İsrafa bugün itibarıyla son veriyorum. Ben dahil herkes işine dolmuşla gidecek. Mutlu bir Giresun, mutlu insanlar topluluğu oluşturacağız. Türkiye'ye örnek bir Giresun oluşturacağız. Belediyede çalışan arkadaşlarım bundan sonra rahat uyusunlar. Çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz ve hepimiz için çalışacağız" dedi.

Konuşmasının ardından karşılama oynayan Köse, vatandaşlara teşekkür ederek meydandan ayrıldı. - GİRESUN