Giresun'da Madencilik Tehlikesi - Son Dakika
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Politika

Giresun'da Madencilik Tehlikesi

CHP'li Gezmiş, Giresun'da madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar verdiğini vurguladı.

30.01.2025 15:20
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CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kentteki madencilik faaliyetlerinin çevre sorunları yarattığını, belirli bölgelerin madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un yüzölçümünün yüzde 85'inin özellikle kurşun, bakır, çinko, altın ve gümüş madenleri için ruhsatlandırılmış olduğunu, bu yüksek oranın ildeki tarım alanları, su havzaları, orman ve yaylalar için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Maden ruhsatları tahsis edilen alanlarda, orman alanlarının yüzde 90'ının, tarım alanlarının yüzde 85'inin, meraların yüzde 99'unun ve iskan alanlarının yüzde 84'ünün bulunduğunu aktaran Gezmiş, madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre sorunlarının bölge halkını endişelendirdiğini ifade etti.

Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madeni işleten şirketin ağaç kesimi yaparak doğaya zarar verdiğini, madencilik faaliyetleri sırasında açığa çıkan kimyasal maddelerin ve atıkların dereye karışmasıyla bölgedeki içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getiren Gezmiş, şunları kaydetti:

"Maden Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle belirli bölgelerin madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı hale getirilmesi sağlanmalıdır. Önemli doğa alanları, su havzaları, tarım arazileri ve milli parklar gibi alanlar koruma altına alınmalıdır. Bölgemizin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, çay tarımını ve su kaynaklarının korunması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin daha şeffaf ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Giresun'un ve Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasının halkın tek geçim kaynağı olan fındığın, çayın korunması ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Giresun'un üstünün, altından daha değerli olduğunun altını çiziyor, doğanın katledilmesine, ormanlarımızın, meralarımızın talan edilmesine, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızın kirletilmesine, insan sağlığının tehdit edilmesine, vahşi madenciliğe karşıyız. Hep birlikte mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Giresun'da Madencilik Tehlikesi - Son Dakika

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