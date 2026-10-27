GKRY lideri Hristodulidis, Erhürman görüşmesini yapıcı buldu, ortak açıklama yok - Son Dakika
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GKRY lideri Hristodulidis, Erhürman görüşmesini yapıcı buldu, ortak açıklama yok

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GKRY lideri Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüştü ve görüşmeyi 'çok iyi ve yapıcı' buldu. Hristodulidis, ortak açıklama yapılmamasının çıkmaz anlamına gelmediğini savunurken yeni geçiş kapılarında anlaşma çıkmadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, "Ortak açıklama yapılmaması bir çıkmaz olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Hristodulidis, Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Görüşmede ele alınan bazı konuların kamuoyuyla paylaşılmaması yönünde anlaşmaya vardıklarını belirten Hristodulidis, ortak açıklama yayımlanmamasının müzakere sürecinde çıkmaz yaşandığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Hristodulidis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, yeni geçiş noktalarının açılmasına ilişkin alternatif bir öneriyi gündeme getireceğini duyurmuştu. Ancak görüşmenin ardından yeni geçiş kapıları konusunda herhangi bir anlaşmaya varıldığı açıklanmadı. Rum tarafının daha önce gündeme getirdiği Kapalı Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi, Mağusa Limanı üzerinden doğrudan ticaret ve limanın AB gözetiminde faaliyet göstermesine ilişkin öneriler konusunda da somut bir uzlaşma duyurulmadı.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in adaya gelişiyle birlikte temasların devam edeceğini belirtti. Gençlik Teknik Komitesi, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizması temsilcileriyle yapılan toplantılarda dile getirilen önerilerin ilerleyen görüşmelerde değerlendirileceğini ifade etti.

BM'nin daha önce açıkladığı takvime göre Holguin'in 29 Ekim'de adaya gelmesi, 9 Kasım'da ise iki liderle üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. Liderlerin bugünkü görüşmesinin ardından yeni geçiş kapıları, güven artırıcı önlemler veya müzakerelerin yöntemi konusunda ortak bir karar açıklanmadı.

Kaynak: İHA
PolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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