GKRY'nin Silahlanma Politikasına Tepki

Politika

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanma hareketlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" denildi. - ANKARA