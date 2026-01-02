CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer: "İhraç parti içinde kırbaç gibi kullanılıyor" - Son Dakika
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer: "İhraç parti içinde kırbaç gibi kullanılıyor"

CHP\'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer: "İhraç parti içinde kırbaç gibi kullanılıyor"
02.01.2026 17:00  Güncelleme: 17:12
Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP'de eleştirilerin ihraç tehdidiyle bastırıldığını belirtti. Disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, parti içindeki demokratik mekanizmaların işlememesi ve cezalandırıcı ihraç uygulamaları üzerine eleştirilerde bulundu.

Malatya'da Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçer, parti içi eleştirilerin ihraç tehdidiyle bastırıldığını belirterek, "Tek adam dayatmasına karşıyız. İhraç, parti içinde kırbaç gibi cezalandırıcı bir unsur olarak kullanılıyor" dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, 25 Aralık 2025 tarihli CHP Genel Merkezi yazısıyla tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğine dair tebligatın Çarşamba günü kendisine ulaştığını belirtti. Hukukçu kimliğine dikkat çeken Göçer, sevk yazısında parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıf yapıldığını ifade etti.

İhraç sürecini onur meselesi olarak değerlendiren Göçer, "Hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlarla değil; parti tüzüğü maddeleriyle yargılanıyor olmak bizim için bir şeref ve onurdur" dedi.

"Parti içinde en ufak eleştiriye tahammül edilememesi samimiyet sorununu ortaya koymakta"

Parti içinde demokratik mekanizmaların işlemediğini savunan Göçer, CHP'nin söylemleri ile uygulamaları arasında çelişki olduğunu öne sürdü. Başkan Göçer, "Hak, hukuk, adalet ve demokrasi söylemlerini meydanlarda dile getirirken, parti içinde en ufak eleştiriye tahammül edilememesi samimiyet sorununu ortaya koymaktadır. Sandığın olmadığı yerde demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı

"İhraç, cezalandırıcı bir kırbaç gibi kullanılmakta"

CHP'de Veli Ağbaba'nın talimatlarına uyan isimlere görev verildiğini ileri süren Başkan Göçer, "Malatya'da kurulu olan sistemin, halkın sevdiği, halkın içinden gelen ve partiye gönülden bağlı insanları değil, Veli Ağbaba'ya yakın olan isimleri tercih ettiğini açıkça görüyoruz. Ne yazık ki halkla bütünleşen, sahada karşılığı olan kişiler yerine, Veli Ağbaba'nın talimatlarına uyan isimler partide görev alıyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucaklayıcı, çoğulcu ve büyüyen bir yapıya kavuşmasını, iktidara yürümesini istiyoruz. Birin iki, ikinin üç olmasını arzuluyoruz. Ancak Malatya'da hakim olan anlayış 'az olsun, benim olsun' anlayışıdır. Eleştirdiğimiz ve dile getirdiğimiz gerçek tam olarak budur. Partimizin iktidara gelmesi için gördüğümüz yanlışları samimiyetle ve iyi niyetle ifade ettik. Ancak bugün gelinen noktada, partide yanlışları dile getirmek ne yazık ki ihraç sebebi haline getirilmiştir. İhraç, bir disiplin mekanizması olmaktan çıkmış, cezalandırıcı bir kırbaç gibi kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerleriyle ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmamaktadır" şeklinde konuştu.

"CHP, belli kişilere yakın olanlarla yönetilmekte"

Malatya özelinde parti yönetimini eleştiren Göçer, karar alma süreçlerinin dar bir kadronun kontrolünde olduğunu ileri sürerek, "Parti, halktan gelen, tabanda karşılığı olan isimlerle değil belli kişilere yakın olanlarla yönetilmektedir. Bu anlayış CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir" dedi

Partiden ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Göçer, "Biz asla başka bir partiye gitmiyoruz. Gönülden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İhraç edilsek dahi bu partinin iktidar olması için eleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pazartesi günü muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya geleceklerini belirten Göçer, görüşmelerin ardından yol haritalarını oluşturacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Yazıhan, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Göçer: 'İhraç parti içinde kırbaç gibi kullanılıyor' - Son Dakika


