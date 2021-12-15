Göksu, Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada solladı - Son Dakika

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'nun dün akşam katıldığı canlı yayın programındaki açıklamaları sosyal medyada gündem olurken aynı saatlerde başka bir kanalda canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun güncel meselelerdeki sözleri ses getirmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dün akşam Habertürk TV'de "Fatih Altaylı ile Teke Tek" programının canlı yayın konuğu oldu. Göksu programda, İBB'nin borçları, Halk Ekmek büfeleri ve ulaşım meselelerini konuştu. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Haber Global'de, "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programının konuğuydu. Kılıçdaroğlu gündemdeki TÜİK ziyareti, ekonomideki gidişat ve Meclis'te yaptığı el hareketi hakkında açıklamalarda bulundu. Aynı saatlerde canlı yayında olan Göksu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise ses getirmedi.

Türkiye Göksu'nun açıklamalarını konuştu

Göksu'nun "Fatih Altaylı ile Teke Tek" programında İBB yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamalar Twitter'da kullanıcıların attığı 25 bin tweetle Türkiye gündemine girdi. 1 saat 20 dakikalık yayında yaklaşık 6 saat Türkiye gündeminde kalan Göksu, dijital basın gündeminde de geniş yer buldu. Göksu'nun açıklamaları çok sayıda internet sitesi ve ajans tarafından haber yapıldı.

Fatih Altaylı da şaşkınlığını gizleyemedi

Göksu, programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını da çürüttü. Usta gazeteci Fatih Altaylı da duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Fatih Altaylı'nın şaşkınlığı da Twitter'da gündem oldu. Altaylı hakkında 20 binin üzerinde tweet atıldı. Kullanıcılar, "Fatih Altaylı bile İBB Başkanı'nın yalanlarına şaştı kaldı" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu gündem olamadı

Göksu'dan 20 dakika daha fazla yayında kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin yakından şahitlik ettiği güncel konular hakkında konuşmasına rağmen sosyal medyada gündem olamadı. Kılıçdaroğlu'nun, "İttifak izin verirse Cumhurbaşkanı adayı olurum" açıklaması bile Millet İttifakı taraftarlarından destek görmedi. - İSTANBUL