Göktaş BM'de çocuklara ortak dijital standart istedi, yönetmelik gelecek ay çıkacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye olarak dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik pek çok adım attıklarını kaydederek, "Çocuklarımıza güvenli bir içerik sunmak açısından bizim de ülkeler olarak adımlar atmamız lazım. Ortak bir standart geliştirilmesi lazım. Belki Birleşmiş Milletler çatısı altında da bu öncülüğü yapmış olacağız. Biz bu alanda çalışmaya kararlıyız ve bu alanda da özellikle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda diğer ülkelere de tecrübe aktaracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında BM'de düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, etkinliğe ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Türkiye olarak dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik pek çok adım attıklarını kaydederek, "Özellikle sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülkelerden biriyiz. Önümüzdeki ayda yönetmeliğimiz çıkacak" dedi.

Birleşmiş Milletler'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde Belçika Kraliçesi ve 15 lider eşinin de katıldığı uluslararası bir toplantı gerçekleştirdiklerin hatırlatan Bakan Göktaş, "Burada da yine aynı konu: Dijital dünyada çocukların korunması ve güçlendirilmesi, aynı zamanda ortak standartların oluşturulması. Zira pek çok ülke bugün 15 yaş altı, 16 yaş altı, 13 yaş altı sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyor. Yine üç gün önce Avrupa Birliği, ortak bir standart oluşturacağını ve önümüzdeki dönemde bütün Avrupa'da onun 13 yaş altı sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğini vurguladı. Yine İngiltere, Fransa ve Amerika'da büyük davalar açıldı çocuk korumaya yönelik. Özellikle sosyal medya platformlarına yönelik büyük davalar açıldı. Az önce bir lider eşi kendi ülkesinde bir çocuğun intiharından bahsetti" ifadelerini kullandı.

Hukuki olarak yapılması gerekenler olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Aynı zamanda bu platformların tasarım aşamasından itibaren çocukları korumaya yönelik tasarlanması gerektiği vurgulandı. Zira bağımlılık yapan unsurlarla daha sonra yeni eklemlerde bulundular. Mesela ilk aşamada bu sosyal medya platformlarının tasarımı bu şekilde değildi. Fakat bağımlılık oluşturan içeriklerle çocuklarımızı daha fazla ekranda tutma kabiliyetleri de var. Bununla beraber çocuklarımız çok fazla olumsuz içerikle de karşılaşabiliyor. Dolayısıyla burada bütün bu boyutları ele aldığımızda siber şiddet, çocukların psikolojik gelişimle etkilenmesi ve dikkat oranlarının son yıllarda oldukça azalması, konsantrasyon sürelerinin azalması, bununla beraber yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesi, teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi. Dijital eşitlikten bahsedebilir miyiz? Bunlar aslında günümüzün sorunları. Dolayısıyla bir yandan bunları ele aldık. Aynı zamanda ülke olarak yürütülmüş önemli çalışmalar var. Nisan ayında uluslararası bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda NATO Zirvesi kapsamında Hanımefendi, 23 lider eşi ile aynı şekilde dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Bugün yine aynı konuyu bu sefer Birleşmiş Milletler'e taşımış olduk. Burada da 15 lider eşi katıldı. Birleşmiş Milletler Çocuk Koruma Çocuk Birimi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocukları Şiddetten Koruma Birimi ile ortak düzenledik yan etkinliğimizi. Amacımız bu alanda hem farkındalık oluşturmak hem de ortak bir standardın hayata geçirilmesini sağlamak. Bu hafta burada pek çok etkinlik ile çocukları bu alanlardan, dijital teknolojilerden daha güvenli bir dijital içerik sunmakla ilgili olacak. Başka ülkelerin de yani etkinliği olacak. Bu alanda biz ülke olarak öncülük etmekten oldukça mutluyuz. Ama yapacağımız çok iş var. Çünkü teknoloji çok hızla gelişiyor ve karşımızda aslında küresel teknoloji şirketleri var. Dolayısıyla onlarla hem çocuklarımıza daha güvenli bir içerik sunmak açısından çalışmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda çocuklarımıza güvenli bir içerik sunmak açısından bizim de ülkeler olarak adımlar atmamız lazım. Ortak bir standart geliştirilmesi lazım. Belki Birleşmiş Milletler çatısı altında da bu öncülüğü yapmış olacağız. Biz bu alanda çalışmaya kararlıyız ve bu alanda da özellikle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda diğer ülkelere de tecrübe aktaracağız."