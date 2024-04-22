Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesajda, "23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayımladı. Odabaşı mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tüm dünyaya ilan edildiği günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi meclisimizin açılışıyla, millet iradesinin en somut ifadesini bulduğu, ulusal egemenliğimizin taçlandığı bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler. Değerli çocuklarımız, bu büyük mirasın yalnızca koruyucuları değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olarak şekillendiricileridir. Bu anlamlı günde, bir kez daha milli mücadelemizin lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA