Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayımladı. Odabaşı, bu bayramın toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

22.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesajda, "23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayımladı. Odabaşı mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tüm dünyaya ilan edildiği günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi meclisimizin açılışıyla, millet iradesinin en somut ifadesini bulduğu, ulusal egemenliğimizin taçlandığı bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler. Değerli çocuklarımız, bu büyük mirasın yalnızca koruyucuları değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olarak şekillendiricileridir. Bu anlamlı günde, bir kez daha milli mücadelemizin lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yakup Odabaşı, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Reşid’e: Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e: Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
13:22 Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur
12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dortluoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dortluoğlu'ndan yanıt gecikmedi
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 15:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement