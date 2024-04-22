Gölbaşı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesajda, "23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler" dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, TBMM'nin kuruluşunun 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayımladı. Odabaşı mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tüm dünyaya ilan edildiği günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi meclisimizin açılışıyla, millet iradesinin en somut ifadesini bulduğu, ulusal egemenliğimizin taçlandığı bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler. Değerli çocuklarımız, bu büyük mirasın yalnızca koruyucuları değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olarak şekillendiricileridir. Bu anlamlı günde, bir kez daha milli mücadelemizin lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Odunpazarı Adalet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy'a devretti. Vali Aksoy, çocukların iyi yetiştirilmesinin geleceğe güvenle bakılması için önemli olduğunu vurgulayarak, kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sait Yılmaz İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Muhammet Ediz Ay'a başkanlık makamını devretti. Tayır, çocuklara hediyeler vererek geleceğin yöneticileri olduğunu vurguladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, orman yangınları ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetler ve araç-ekipman kapasitesi görüşüldü. Vali Aktaş, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan'da başkanlık seçimi yapılacak. Adaylar arasında Emin Sınmaz ve Fethi Aslan da yer alıyor. Yargıtay Başkanlığı seçimi ise devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.
Söke Belediyesi'nde Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte görev yapacak olan yeni dönemin görev dağılımı belirlenmeye başladı. Yağız Pullukçu, belediye meclis üyesi seçildikten sonra Söke Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Semiha Öz'e devretti. Geleneksel hale gelen bu etkinlikte çocuklar başkanlık koltuğuna oturuyor.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. Protesto gösterisinde polis tarafından abluka altına alınan göstericiler henüz gözaltına alınmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak 'Katil Almanya Türkiye'den defol' şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 55 mahallesi bulunan yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.
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