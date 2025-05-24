Gölbaşı ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Kardeş Kent Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Gölbaşı ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Kardeş Kent Protokolü İmzaladı

Gölbaşı ile Kırgızistan\'ın Balıkçı Belediyesi Kardeş Kent Protokolü İmzaladı
24.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:10
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Gölbaşı Belediyesi, Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzaladı. Protokol ile iki şehir arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Gölbaşı Belediyesi ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi arasında Kardeş Kent Protokolü imzalandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet Gölbaşı Belediyesi ve Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi'nin kardeş semt olması için protokol imzaladı. Odabaşı, İmza töreninin ardından; önce Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i sonra Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliev'i (Aibek Dzhunushaliev) makamında ziyaret etti. Yakup Odabaşı, Bişkek'teki Atatürk Anıtı'na da çiçek bıraktı.

Gölbaşı, uluslararası ilişkilerini güçlendirme kapsamında, Kırgızistan'ın Balıkçı şehri ile 'Kardeş Şehir Protokolü' imzalanandı. Bu protokolle iki şehir arasındaki dostluk resmiyet kazandı. Kırgızistan'da düzenlenen törende, protokol Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu tarafından imzalandı. Atılan imzalarla, iki şehir arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini hedefleniyor.

Törende konuşan Başkan Yakup Odabaşı, "Kardeş şehir ilişkimiz, sadece belediyecilik alanında değil, halklarımız arasında kalıcı dostluklar kurma yönünde de önemli bir adımdır. Kırgız kardeşlerimizle aynı gönül diliyle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol kapsamında, eğitimden kültüre, turizmden yerel kalkınmaya kadar pek çok alanda karşılıklı iş birlikleri yapılması planlanıyor.

Kırgızistan Büyükelçisi Ökem'e ziyaret

Balıkçı'da atılan imzaların ardından Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile bir araya geldi.

"İş birliklerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Odabaşı ve heyeti daha sonra Bişkek Belediye Başkanı Aibek Dzhunushaliev'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehirler arası iş birliğinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve deneyim paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Odabaşı, iki kardeş ülkenin belediyeleri arasında kurulan bu köprünün, dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini ifade etti. Odabaşı, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşliği pekiştirecek bu adımla, kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Atatürk'ün fikirleri yaşamaya devam ediyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet, temaslar sırasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Anıtı'nı da ziyaret etti. Yakup Odabaşı ve heyeti, Türk dünyası için büyük anlam taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Odabaşı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de yaşamaya devam ediyor. Bişkek'te bulunan bu anıt, Türk milletinin ortak hafızasını ve bağlarını temsil ediyor" diye konuştu.

Yakup Odabaşı, Kırgızistan'da diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesine ve yerel yönetimler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gölbaşı Belediyesi, Yakup Odabaşı, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gölbaşı ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Kardeş Kent Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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