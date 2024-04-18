Gölcük Platformu Üyeleri Bolu Belediyesi Meclisi'ni Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

Gölcük Platformu Üyeleri Bolu Belediyesi Meclisi'ni Protesto Etti

Gölcük Platformu Üyeleri Bolu Belediyesi Meclisi\'ni Protesto Etti

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde yapılan bungalovların kiraya verilmesi kararına karşı çıkan Gölcük Platformu üyeleri, Bolu Belediyesi Meclisi'nde protesto eylemi gerçekleştirdi.

18.04.2024 21:01  Güncelleme: 21:07
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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan 25 adet bungalovun kiraya verilmesi kararının çıkmasının beklenildiği Bolu Belediyesi Meclisi toplantısına Gölcük Platformu Üyeleri damga vurdu.

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017'de Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda ihale yapıldı. Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak, 25 bungalov ev yapıldı. Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı. 2019 yılında Bolu İdare Mahkemesi projeyi iptal etti. Danıştay, Şubat ayında, proje için verilen iptal kararını bozdu. Projenin tekrar onaylanmasıyla, bungalovların kiralama hakkı Bolu Belediyesine geçti. Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 2'nci birleşiminde, bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Tanju Özcan'ı protesto etmeye eşi de geldi

Meclis toplantısı öncesinde bungalov evlerin kullanılmasına karşı çıkan Gölcük Platformu, Bolu Belediyesi önünde eylem yaptı. Belediye meclisi başlamadan önce Gölcük Platformu üyeleri meclis salonunu bastı. Oturumun başlamasıyla birlikte Gölcük Platformu üyelerinin slogan ve alkışlı protestoları devam etti.

Protesto edenlerin arasından Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan da yer aldı. Gölcük Platformu üyeleri meclis salonundayken gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kararın yeniden Komisyona havale edilmesine karar verildi.

"Ben de seni protesto ediyorum, bu akşam eve geç geleceğim"

Eşinin kendisini protesto etmesi hakkında konuşan Tanju Özcan, "Bir Belediye Başkanının eşi tarafından protesto edildiği bir olay yaşadık. Bir taraftan demokrasi açısından mutlu oldum. Karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum, bu akşam eve geç geleceğim. O nasıl demokratik hakkını kullanıyorsa, ben de demokratik hakkımı kullanacağım" sözlerini kullanarak salonda gülüşmelere neden oldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gölcük Platformu Üyeleri Bolu Belediyesi Meclisi'ni Protesto Etti - Son Dakika

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