Gönen Belediyesi\'nde Kira Uçurumu Tartışmaları Sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediyeye ait işletmelerin kira bedelleri arasındaki uçurum, kamuoyunda büyük tartışma yaşattı.

Gönen Belediyesi'ne ait Park Kahve, 50 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıktı. 8 kişinin katıldığı ihalede en yüksek teklifi veren Gökhan Saz, işletmeyi aylık 410 bin TL bedelle ve 10 yıl süreyle kiraladı. Bu rakam, başlangıç bedelinin yaklaşık 8 katı olurken, ilçede bugüne kadar belediye mülkleri için verilen en yüksek kira bedeli olarak kayıtlara geçti.

Buna rağmen, Gönen'in en değerli noktalarından biri olan Koza Park, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ihale yapılmadan, aylık sadece 40 bin TL bedelle ve 10 yıl süreyle tahsis edildi. 570 metrekarelik, 3 katlı bu alanın pandemi sonrası yeniden faaliyete geçtiği ve stratejik konumu nedeniyle yüksek ticari potansiyele sahip olduğu biliniyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, geçmişte sarf ettiği "Balıkesir'den Gönen görünmüyor" sözleri hatırlatılarak eleştiriliyor. Kamuoyu, "Gönen görünür hale gelsin diye mi bu tahsis yapıldı" diyerek tepki gösteriyor. Eleştirilerde, belediyenin şeffaflık ilkesinden uzaklaştığı ve kamu yararının gözetilmediği vurgulanıyor. Kararın ardından, ilçedeki diğer değerli alanların da benzer şekilde devredilip devredilmeyeceği merak konusu. Özellikle Ekşidere Köyü'ndeki Dağlıcası Kaplıcası'nın geleceği konusunda halk arasında endişeler dile getiriliyor.

Gönen halkı, bu tahsis kararının iptal edilmesini veya kira bedelinin piyasa şartlarına uygun şekilde revize edilmesini talep ediyor. - BALIKESİR