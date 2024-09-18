Gördes\'te Orman Yangını Sonrası Konteynır Evler Kuruluyor

Politika

Gördes'te geçtiğimiz ay meydana gelen orman yangınından etkilenen Karayakup Mahallesi'nde yangının yaraları sarılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi iş birliğiyle evleri kullanılamaz duruma gelen mahalle sakinleri için geçici konteynır evler kurulacak. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm destekleri vereceklerini vurguladı.

14 Ağustos'ta Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve Salihli ilçe sınırlarına kadar ulaşan orman yangını yoğun uğraşların ardından söndürülmüştü. Gördes ve Salihli'de birçok mahalleyi etkileyen yangından en büyük hasarı ise Gördes'e bağlı Karayakup Mahallesi aldı. Yangın sonrasında mahallede birçok ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından barınma ihtiyacı ortaya çıkan mahalle sakinlerinin yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi koştu. Mahallede belirlenen alana 25 adet konteynır kurulacak. 24 konteynır ev olarak, 1 konteynır ise mescit olarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Konteynır kurulacak alanın altyapı çalışmaları ise MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, mahallede yapılacak olan kalıcı konutlar tamamlanana kadar konteynır evlerde misafir edilecek.

"Konteynır evlerin altyapı çalışmaları bitirildi"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, CHP Gördes İlçe Başkanı Zafer Arslan yangından etkilenen mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahallede konteynır evlerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi Gördes Belediyesi işbirliğiyle konteynır evlerin altyapı çalışmasının bitirildiğini söyledi. Başkan Zeyrek, "İnşallah bir buçuk ay içerisinde de burada konteynırlarınıza kavuşacaksınız. Yaşam şartlarınızı en azından şu an için iyileştirmek, yarınlarda da yanan ormanlarımızın yerine ağaçlarımızı dikmek bizim öncelikli görevlerimizden. Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Kalıcı konutların yapılma aşamasına kadar sizleri konteynırlarda misafir ederiz. Ondan sonra kalıcı yerleşik bir düzene geçinceye kadar da elimizden gelen her şeyi yaparız" dedi.

"En kısa sürede destek ve yardımlar ulaşacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm desteği vereceklerini belirten Başkan Zeyrek, "Burada hatıralar var, yaşanılanlar var, yarınlara bırakacağımız bir miras var. Sizler bize bir emanet verdiniz. Bu emanetin gereğini yapıyoruz. Keşke hiç olmasaydı ama yangın esnasında Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir ekiplerimiz devamlı buradaydı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı kaybettik. Kaybettiğimiz zeytinlik alanlarının yerine konması konusunda da Büyükşehir olarak size destek vereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de kararı çıkardık. Bu karar doğrultusunda da en kısa süre size bu destek ve yardımlar ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Hayvan üreticilerine sağlanan destekler devam edecek

Öte yandan yangından etkilenen Karayakup, Boyalı ve Yeniköy Mahallelerinde hayvan üreticilerine yonca desteğinde bulunuldu. İlk etapta Karayakup Mahallesi'nde 250 balya, Boyalı ve Yeniköy mahallelerinde 350 balya yonca hayvan üreticilerine teslim edildi. Başkan Ferdi Zeyrek, Başkan İbrahim Büke ve Başkan Cem Aykan, hayvan üreticilerine sağlanan desteklerin de devam edeceğini belirtti. - MANİSA