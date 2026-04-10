CHP'den ihraç edildikten sonra partisinden istifa etti

10.04.2026 20:36
Taciz iddiaları nedeniyle partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, istifa ettiğini açıkladı. Dede, bu kararı partisine külfet olmamak ve hukuki mücadelesini daha sağlıklı yürütmek amacıyla aldığını belirtti.

Taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Giresun'un Görele ilçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla partiden ihraç edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Taciz iddialarıyla yargılanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum" gerekçesiyle oy birliğiyle partiden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Partime külfet olmamak için istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Hasbi Dede: "Partime külfet olmamak için istifa ettim"

İhraç kararının kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir basın açıklaması yayımlayan Hasbi Dede, partiden kendi isteğiyle ayrıldığını savundu. Dede, "Şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına istifa ediyorum" diyerek, hukuki mücadelesini daha sağlıklı yürütmek adına bu kararı aldığını ifade etti.

Dede açıklamasında, "İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bu kararı; hem partimin kurumsal kimliğini korumak hem de hakkımdaki asılsız iddialara karşı yürüttüğüm hukuki mücadelenin daha sağlıklı ilerlemesine imkan tanımak için alıyorum. Bu süreçte desteğini benden esirgemeyen tüm dostlarıma ve hemşehrilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: İlk 33 dakikada 4 gol
Canlı anlatım: İlk 33 dakikada 4 gol
