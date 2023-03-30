Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı - Son Dakika
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Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı

30.03.2023 09:43

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi iki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ilk kez buluştu. Görüşmede adaylık konusunda gündeme gelmediği ileri sürülürken, kritik toplantı sonrası açıklama yapan İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Akşam katıldığı bir programda ise kapıyı açık bırakan ifadeler kullanan İnce'nin kararını vermesi için önünde sadece saatler kaldı. Çünkü YSK takvimine göre adaylıklar için süre saat 17.00'de sona erecek.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. 100 bin imzayı sürecin 4. gününde geçerek seçime girecek dört adaydan biri olan İnce, muhalefetin "Aday olma" çağrılarına dün akşam yaptığı "Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" açıklamasıyla olumsuz yanıt verdi.

SÜRENİN DOLMASINA SAATLER KALDI

İnce'nin bu çıkışına rağmen akşam katıldığı bir televizyon programında kapıyı açık bıraktığına yönelik ifadeleri sonrası halen kararından vazgeçebileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak seçim sonuçlarını etkileyecek uzlaşı için bugün son gün. YSK takvimine göre cumhurbaşkanı adaylıkları için süre saat 17.00'de dolacak. Yani Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyip adaylıktan çekilme kararını verebilmesi için önünde yalnızca saatler var.

"GÖRÜŞMEDE ADAYLIK KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

Öte yandan İnce ile Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleşen görüşmesinde adaylık konusunun gündeme gelmediği, CHP kanadının İnce'nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi yönünde bir istekte bulunmadığı iddia edildi. "Nezaket ziyareti"nden öteye gitmeyen toplantıda olası işbirliğinin de gündem olmadığı belirtilirken, seçim konusunun yalnızca sandık güvenliği ve partilerin seçim çalışmalarıyla sınırlı kaldığı öne sürüldü.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Muharrem İnce, Köroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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