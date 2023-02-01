Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti - Son Dakika
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Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti

01.02.2023 11:48

İYİ Parti grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Meral Akşener, bir partilinin rahatsızlanması sonrasında sözlerini kesip dikkatini olayın olduğu yere çevirdi. Endişe içinde olanları takip eden Akşener, partiliye müdahalenin yapılmasının ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında sık sık iktidara eleştiriler yönelten Akşener, salonda bulunan bir kişinin rahatsızlanması üzerine konuşmasına ara verdi.

MÜDAHALENİN BİTMESİNİ BEKLEDİ

Mikrofon sesinin kesildiği o anlarda Akşener, kürsüden rahatsızlanan partiliye yapılan müdahalenin bitmesini bekledi. Birkaç dakika sonra tekrar mikrofona yönelen İYİ Parti lideri, "Evet, çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Akşener, daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

Akşener, geçen ay suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İYİ Parti lideri, "Geçen hafta söylemiştim, '14 Mayıs'a kadar her konuşmamda; Sayın Erdoğan'a, aynı soruyu soracağım' demiştim. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banu Çiçek'in ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e, kim kıydı, katiller, nerede saklanıyor, saklanmalarına, kim izin veriyor, yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın." ifadelerini kullandı.

"EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZ PRİME TAKILDI"

EYT düzenlemesine ilişkin de konuşan Akşener, "Hemen her konuda olduğu gibi EYT'de de yarım yamalak iş yaptılar. Mevcut kanun teklifinde 1999 yürürlüğe giren yasanın zorunlu kıldığı yaş sınırı kaldırılıyor ancak bu sefer de aynı yasanın prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. Gelinen noktada şimdi de EYT'li kardeşlerimiz prime takıldı. Vatandaşımız arabasını sattı, kredi çekti borçlanma hakkında faydalanmak için, şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Giderayak millet için bir şey yapacaktınız bari doğru düzgün yapsaydınız." dedi.

YORUMLAR (2)
  • En Uyguna Al: 5 Bin prim şartı sözü verilmişti lakin şimdi 5.400-5.900 prim günleri konuşuluyor. BÜYÜK HARFLERLE DİYORUM 5.000 PRİM GÜNÜ BAZ ALINMAZSA KİMSE OY VERMEZ DEMEDİ DEMEYİN. Beş bin üzeri prim gün demek zaten haksızlık. Madem öyle yapacaktınız neden yıl başından önce söylemediniz millet ona göre prim borçlanması müracaatı yapardı 2023 yıl zamlı prim ödemesi yapmazdı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, Sinan Ateş, İYİ Parti, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti - Son Dakika
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