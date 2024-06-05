Politika

'GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ'

Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, birleşime verilen arada, meclis tutanaklarını okuduğunu belirterek, "Sayın Başkanım az önceki birleşimde tutanağa yansıyan bir husus var, o konu ile ilgili bir talebimiz var AK Parti grubu olarak. CHP Milletvekili Sayın Sibel Suiçmez ve az önceki oturumda geçen bazı milletvekilleriyle diyaloglara baktığımızda, Sibel Suiçmez, 'PKK sensin, PKK senin Genel Başkanın' diye bir ifade kullanıyor, asla kabul edemeyeceğimiz bu ifade, Meclis İç Tüzüğümüzün 161'nci maddesine göre, 'Meclisten geçici çıkarma cezasını ilzam etmektedir.' Bu cezai müeyyidenin iç tüzük hükümlerinin uygulanarak adı geçen milletvekili hakkında hükümlerin uygulanmasını AK Parti olarak talep ediyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Gül'ün ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutanağı incelediğini belirterek, "Milletvekilimiz Trabzon'da, bir yakınının rahatsızlığından dolayı meclisten ayrıldı. Ben tutanaktaki cümleleri sorduğumda, yani isim vermiyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı mı, AK Parti grubu olarak mı söylüyorsunuz?' dedim, 'Cumhurbaşkanını kast etmiyorum' dedi. Ben CHP Grup Başkanvekili olarak az önce grup başkanvekili arkadaşlarımızla da konuştuk, eski ve yeni genel başkanlarla ilgili eleştiri yapılabilir ama cümlelerimizi seçmek zorundayız. Hepimiz için bu geçerli. Böyle bir kastın olmadığını biliyorum. Bunu da bana açıkladı, Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir cümle kullanmadığını belirtmek isterim. Yani az önceki tartışma yaratan konuşmacı, bir önceki genel başkanımız için de buna yakın cümleleri söyledi. Ben bunun doğru olmadığını, doğru bulmadığımı defalarca söyledim. Çünkü genel başkanlar birbirlerine cevap verir, grup toplantılarında eleştirir. Milletvekilimiz de burada değil, onun burada düşüncesi de böyle bir ceza müeyyidesi iç tüzüğe göre uygulanacaksa beyanlarının alınması gerekiyor. Kendi beyanları bu ben AK Parti Grubuna söylüyorum, kastının bu olmadığı, bizim de olamayacağını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİRLEŞİME 10 DAKİKA AR VERİLDİ'

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmek için arka tarafa davet ederek birleşime 10 dakika ara verdi.