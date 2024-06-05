GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'in PKK ile ilgili ifadelerini kabul edilemez bulduklarını ve Meclis İç Tüzüğü gereği geçici çıkarma cezası talep ettiklerini belirtti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Suiçmez'in Cumhurbaşkanını kast etmediğini söyledi ve cezai müeyyidenin uygulanması için beyanların alınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, grup başkanvekilleriyle görüşmek için birleşime 10 dakika ara verdi.

05.06.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ'

Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, birleşime verilen arada, meclis tutanaklarını okuduğunu belirterek, "Sayın Başkanım az önceki birleşimde tutanağa yansıyan bir husus var, o konu ile ilgili bir talebimiz var AK Parti grubu olarak. CHP Milletvekili Sayın Sibel Suiçmez ve az önceki oturumda geçen bazı milletvekilleriyle diyaloglara baktığımızda, Sibel Suiçmez, 'PKK sensin, PKK senin Genel Başkanın' diye bir ifade kullanıyor, asla kabul edemeyeceğimiz bu ifade, Meclis İç Tüzüğümüzün 161'nci maddesine göre, 'Meclisten geçici çıkarma cezasını ilzam etmektedir.' Bu cezai müeyyidenin iç tüzük hükümlerinin uygulanarak adı geçen milletvekili hakkında hükümlerin uygulanmasını AK Parti olarak talep ediyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANINI KAST ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Gül'ün ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutanağı incelediğini belirterek, "Milletvekilimiz Trabzon'da, bir yakınının rahatsızlığından dolayı meclisten ayrıldı. Ben tutanaktaki cümleleri sorduğumda, yani isim vermiyor. 'Sayın Cumhurbaşkanı mı, AK Parti grubu olarak mı söylüyorsunuz?' dedim, 'Cumhurbaşkanını kast etmiyorum' dedi. Ben CHP Grup Başkanvekili olarak az önce grup başkanvekili arkadaşlarımızla da konuştuk, eski ve yeni genel başkanlarla ilgili eleştiri yapılabilir ama cümlelerimizi seçmek zorundayız. Hepimiz için bu geçerli. Böyle bir kastın olmadığını biliyorum. Bunu da bana açıkladı, Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir cümle kullanmadığını belirtmek isterim. Yani az önceki tartışma yaratan konuşmacı, bir önceki genel başkanımız için de buna yakın cümleleri söyledi. Ben bunun doğru olmadığını, doğru bulmadığımı defalarca söyledim. Çünkü genel başkanlar birbirlerine cevap verir, grup toplantılarında eleştirir. Milletvekilimiz de burada değil, onun burada düşüncesi de böyle bir ceza müeyyidesi iç tüzüğe göre uygulanacaksa beyanlarının alınması gerekiyor. Kendi beyanları bu ben AK Parti Grubuna söylüyorum, kastının bu olmadığı, bizim de olamayacağını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BİRLEŞİME 10 DAKİKA AR VERİLDİ'

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmek için arka tarafa davet ederek birleşime 10 dakika ara verdi.

Kaynak: DHA

Gülizar Biçer Karaca, Meclis Genel Kurulu, Ali Mahir Başarır, Abdülhamit Gül, Milletvekili, AK Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:17 İstanbul’da korku dolu anlar 4 katlı binanın balkonu çöktü İstanbul'da korku dolu anlar! 4 katlı binanın balkonu çöktü
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 23:23:02. #1.12#
SON DAKİKA: GÜL, SUİÇMEZ'İN MECLİSTEN GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI ALMASINI TALEP ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement