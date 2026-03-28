Güler ile İran Savunma Bakan Vekili Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.