Güler: PKK\'lı teröristlerin Pençe bölgesindeki üs bölgelerimize binlerce taciz ve sızma girişimi oldu

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Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı•
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ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi•
Güler: "Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi"
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