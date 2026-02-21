Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Getirildi - Son Dakika
Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Getirildi

Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Getirildi
21.02.2026 18:53
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü devlet iradesiyle Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 21 Şubat Kurtuluş Töreni'ne katılan Bakan Güler, yürütülen operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirterek, "Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü devlet iradesiyle terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır"

Türkiye ve bölge açısından yeni bir dönemin başladığını ifade eden Bakan Güler, "Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak içindir" diye konuştu.

"Bayburt yeni bir atılım dönemine girmiştir"

Memleketi Bayburt'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, kentin son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Bayburt da yeni bir atılım dönemine girmiştir. Devletimizin yaptığı yatırımlarla şehrimizin çehresi değişmekte, hemşehrilerimizin yaşam kalitesi her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bayburt havalimanıyla daha erişilebilir olacak"

Bayburt Havalimanı'nın tamamlanmasıyla kentin daha canlı bir yapıya kavuşacağını dile getiren Bakan Güler, "Şüphesiz havalimanının tamamlanmasından sonra Bayburt artık daha erişilebilir, daha hareketli ve daha canlı bir şehir olacaktır" dedi.

"Bayburt, güçlü Türkiye yolculuğuna destek verecektir"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları da veren Bakan Güler, Bayburtluların her zaman olduğu gibi bu tarihi süreçte de güçlü Türkiye hedefine destek vereceğine yürekten inandığını ifade etti. Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, Bayburt'un kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Bayburt barları oynandı, şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından verildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı kutlamalar, düşman işgalinin konu edildiği tiyatro oyununun sahnelenmesi ve resmi geçit töreniyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Getirildi

Güler: Terör Örgütü Silah Bırakma Noktasına Getirildi
