Güler ve Damka\'dan Görüşme

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Güler, konuk bakanı kapıda karşıladı. Damka'nın bakanlık özel defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.