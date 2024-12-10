Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Güler ve Healey'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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