Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi

Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi
02.03.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Mustafayev ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Vügar Mustafayev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:15:00. #7.13#
SON DAKİKA: Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.