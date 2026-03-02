MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Vügar Mustafayev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.
Son Dakika › Politika › Güler ve Mustafayev Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?