Başkan Doğan: "Gülsan Sanayi Sitesi\'nin yıkımı 2 aya bitecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olarak gösterilen Gülsan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Doğan, alandaki yıkım işlemlerinin hızla sürdüğünü belirterek, "Yüzde 15'lik bölümün yıkımını tamamladık. 2 ay içinde tüm yıkımları bitirip, yeni projenin yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sanayi dönüşümü kapsamında esnafın yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmasının sürdüğü Gülsan'da yıkımlar da devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, bölgedeki çalışmaları yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

"2 ay içinde yıkımlar tamamlanacak"

İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, 300 dönümlük alanda yaklaşık bin 700 bağımsız bölüm bulunduğunu belirtti. Doğan, "Bu bağımsız bölümlerin yüzde 15'inin yıkımını tamamladık. Esnafımızı mağdur etmeden süreci yürütmek istiyoruz. Taşınma süreci hızlandığı için artık yıkımları sadece pazar günleri değil, hafta içi de gerçekleştireceğiz. Tüm yıkımların en geç 2 ay içinde tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Esnafla yüzde 85 oranında anlaşma sağladık"

Esnafla yürütülen görüşmelere de değinen Doğan, "Esnafımızın yüzde 85'i ile anlaşma sağladık. Kalan kısım için süreç devam ediyor. Anlaşma sağlanamayan noktalar için acele kamulaştırma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Dönüşümün ardından bölgede Samsun'un en önemli kentsel projelerinden birinin hayata geçirileceğini söyleyen Doğan, ofisler, yaşam alanları, açık AVM tarzı yapıların yanı sıra şehrin en büyük camisinin de alanda inşa edileceğini belirtti. Başkan Doğan, projenin arkada Millet Bahçesi ve önde Doğu Park ile bütünleşerek geniş bir yaşam alanı oluşturacağını kaydetti.

Gülsan'ın dönüşüm projesi kapsamında ticaret, ofis ve konut bloklarının yanı sıra belediye hizmet binası ve cami inşa edilerek, bölgenin planlı, estetik ve işlevsel bir ticaret merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor. - SAMSUN