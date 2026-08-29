Gümrükçü, STK Temsilcileriyle Toplandı
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, STK'larla bir araya gelerek beklentileri değerlendirdi.
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kentte bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, STK'ların siyasetten ve yerel yönetimlerden beklentilerini değerlendireceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Eylül'de kente geleceğini bildiren Gümrükçü, Kılıçdaroğlu'nun kentte sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve işçi temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.
Gümrükçü, ziyaret kapsamında CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) da İzmir'de toplanacağını belirtti.
Kaynak: AA
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