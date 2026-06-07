Gümüşhane\'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı başladı

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderek oylarını kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP'nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

Oy verme işlemi gün boyunca devam edecek. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından Tekke'nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak. - GÜMÜŞHANE