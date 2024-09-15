Güneş, Kula\'da Esnaf ve Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ilçe ziyaretleri kapsamında Kula'da esnaf ve hastane ziyaretinde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ilk olarak AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve partililer tarafından ilçe teşkilatında karşılandı. Burada partililerle bir süre sohbet eden Güneş, partinin ilçede yürüttüğü çalışmalar ile ilgili Başkan Aşkın'dan bilgi aldı. Daha sonra beraberindeki partililer ile birlikte Kula Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Milletvekili Güneş, hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kula'daki temaslarına esnaf ziyareti ile devam eden Güneş, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, ilçeyi ziyaret eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e çeşitli hediyeler taktim ederek teşekkür etti. Milletvekili Güneş'in programına AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özge Börekçi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Kuşen, parti yönetimi ve partililer katıldı. - MANİSA