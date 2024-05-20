Güney Afrika Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas Yetkilileri Hakkında Tutuklama Talebini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Politika

Güney Afrika Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas Yetkilileri Hakkında Tutuklama Talebini Memnuniyetle Karşıladı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrailli ve Hamaslı yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ramaphosa, uluslararası hukukun üstünlüğünü korumak ve suç işleyenlerin hesap verebilirliğini sağlamak için hukukun herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

20.05.2024 23:16
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrailli ve Hamaslı yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın İsrailli ve Hamaslı yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunmasını memnuniyetle karşıladı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "Uluslararası hukukun üstünlüğünü korumak, iğrenç suçlar işleyenlerin hesap verebilirliğini sağlamak ve mağdurların haklarını korumak için hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalıdır" dedi.

Khan, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, Hamas'ın El-Kassam Tugayları olarak da bilinen askeri kanadının komutanı olan ve Deif adıyla da bilinen Muhammed Diyab İbrahim el-Masri ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmuştu. İsrail ve Hamas üst düzey liderlerine yönelik tutuklama kararlarına ilişkin son sözü, Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları söyleyecek. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Afrika Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas Yetkilileri Hakkında Tutuklama Talebini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas Yetkilileri Hakkında Tutuklama Talebini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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