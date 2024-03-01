Güney Afrika İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

Politika

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 112 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu son vahşet, uluslararası hukukun bir başka ihlali ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bağlayıcı geçici kararlarının ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıya tepkiler sürüyor. Dünyanın ayağa kalktığı saldırıya ilişkin yeni açıklama İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika'dan geldi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika, hayat kurtaracak bir yardım arayan 112 Filistinlinin katledilmesini ve yüzlerce sivilin yaralanmasını kınamaktadır. Bu son vahşet uluslararası hukukun bir başka ihlali ve UAD bağlayıcı geçici kararlarının ihlalidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, acil ve şartsız ateşkesin artık ahlaki ve hayat kurtarıcı bir zorunluluk olduğu da vurgulandı. - PRETORIA