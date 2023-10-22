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Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore tehditlerine karşı ortak askeri hava tatbikatı düzenledi - Son Dakika

Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore tehditlerine karşı ortak askeri hava tatbikatı düzenledi

Son Güncelleme: 22.10.2023 17:12

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası yakınlarında Kuzey Kore tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilk ortak askeri hava tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikata, bir ABD B-52H stratejik bombardıman uçağı ve 3 ülkeden savaş uçakları katıldı. Tatbikat, Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer ve füze tehditlerine karşı müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla yapıldı. Güney Kore-ABD ittifakı temelinde üçlü işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen tatbikat, 3 ülke arasındaki dayanışmayı göstermektedir.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın "Kuzey Kore tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi" amaçlayan ilk ortak askeri hava tatbikatı Kore Yarımadası yakınlarında yapıldı.
Yonhap'ın Güney Kore Hava Kuvvetleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kore Yarımadası'nın güneyinde gerçekleştirilen tatbikata, bir ABD "B-52H" stratejik bombardıman uçağının yanı sıra 3 ülkeden savaş uçakları katıldı.
Hava Kuvvetlerince yapılan açıklamaya göre, tatbikat, " Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer ve füze tehditlerine karşı 3 ülkenin müdahale kabiliyetini artırmak üzere" yapıldı.
Tatbikat, 3 ülke arasındaki dayanışmayı gösterirken, Hava Kuvvetleri, Güney Kore-ABD ittifakı temelinde üçlü işbirliğini "daha da geliştirmeyi" amaçlıyor.
ABD Hava Kuvvetlerinin, Güney Kore ve Japonya Hava Kuvvetleri ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği tatbikatlar, "3 ülkenin bu bölgede yaptığı ilk ortak hava tatbikatı olma" özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore tehditlerine karşı ortak askeri hava tatbikatı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore tehditlerine karşı ortak askeri hava tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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