 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı test sahası olarak kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı test sahası olarak kullanıyor

Güney Kore Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturumda yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı füzelerinin test sahası olarak kullanıyor' dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore'den tedarik ettiği füzeleri kullandığı yönündeki iddialar ele alındı.

Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya\'ya füze ihraç ederek Ukrayna\'yı test sahası olarak kullanıyor
10.01.2024 - 23:14,  Güncelleme: 23:15
Abone Ol

Güney Kore Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturumda yaptığı açıklamada, " Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı füzelerinin test sahası olarak kullanıyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore'den tedarik ettiği füzeleri kullandığı yönündeki iddialar ele alındı. Güney Kore BM Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Rusya'nın söz konusu füzeleri kullanmasının Kuzey Kore'ye silahları konusunda "değerli teknik ve askeri bilgiler" verdiğini belirterek, "Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı nükleer kapasiteli füzelerinin test sahası olarak kullanıyor" dedi.

Hwang, "Bazı uzmanlar Ukrayna'ya atılan füzelerin Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabileceğini iddia ettiği KN-23'ler olduğunu değerlendiriyor. Kuzey Kore'nin bakış açısına göre bu bir saldırı simülasyonu anlamına geliyor" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin başka bir BM üyesi ülkeye saldırmak için Konsey kararlarını alenen ihlal etmesi, Rusya'nın acımasız savaşını destekleyen ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini baltalayan ihlaller iğrençtir" dedi.

"ABD, yanlış bir bilgi yayıyor gibi görünüyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirterek, "Dolayısıyla ABD, bunu önceden kontrol etme zahmetine girmeden yanlış bir bilgi yayıyor gibi görünüyor" dedi.

Konseyin daimi üyeleri İngiltere, Fransa ve ABD ile daimi olmayan üyeler Malta, Slovenya, Güney Kore, Japonya ve Ukrayna yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı, Kuzey Kore'den füze satın alarak ve bunları Konsey kararlarını ihlal edecek şekilde Ukrayna'ya karşı kullanarak, Konsey'deki daimi üye konumunu istismar etmekle suçlamış, "Bu ihlalleri isteyerek yapan bir Güvenlik Konseyi daimi üyesi, konumunu açıkça istismar ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı test sahası olarak kullanıyor - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı test sahası olarak kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement