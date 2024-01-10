Güney Kore BM Daimi Temsilcisi: Kuzey Kore, Rusya\'ya füze ihraç ederek Ukrayna\'yı test sahası olarak kullanıyor

Güney Kore Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturumda yaptığı açıklamada, " Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı füzelerinin test sahası olarak kullanıyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore'den tedarik ettiği füzeleri kullandığı yönündeki iddialar ele alındı. Güney Kore BM Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Rusya'nın söz konusu füzeleri kullanmasının Kuzey Kore'ye silahları konusunda "değerli teknik ve askeri bilgiler" verdiğini belirterek, "Kuzey Kore, Rusya'ya füze ihraç ederek Ukrayna'yı nükleer kapasiteli füzelerinin test sahası olarak kullanıyor" dedi.

Hwang, "Bazı uzmanlar Ukrayna'ya atılan füzelerin Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabileceğini iddia ettiği KN-23'ler olduğunu değerlendiriyor. Kuzey Kore'nin bakış açısına göre bu bir saldırı simülasyonu anlamına geliyor" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin başka bir BM üyesi ülkeye saldırmak için Konsey kararlarını alenen ihlal etmesi, Rusya'nın acımasız savaşını destekleyen ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini baltalayan ihlaller iğrençtir" dedi.

"ABD, yanlış bir bilgi yayıyor gibi görünüyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirterek, "Dolayısıyla ABD, bunu önceden kontrol etme zahmetine girmeden yanlış bir bilgi yayıyor gibi görünüyor" dedi.

Konseyin daimi üyeleri İngiltere, Fransa ve ABD ile daimi olmayan üyeler Malta, Slovenya, Güney Kore, Japonya ve Ukrayna yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı, Kuzey Kore'den füze satın alarak ve bunları Konsey kararlarını ihlal edecek şekilde Ukrayna'ya karşı kullanarak, Konsey'deki daimi üye konumunu istismar etmekle suçlamış, "Bu ihlalleri isteyerek yapan bir Güvenlik Konseyi daimi üyesi, konumunu açıkça istismar ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK