Güney Kore'de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi

Güney Kore\'de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi

Muhalefet, Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un görevden alınması için Ulusal Meclis'te azil önergesi sundu.

02.04.2025 11:52
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Güney Kore'de muhalefet, Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un görevden alınmasına ilişkin azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz sürerken, muhalefet bu kez Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un görevden alınmasını içeren bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sundu. Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik, önergenin meclise sunulmasının ardından 24 ila 72 saat içinde oylanacağını ifade etti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) Meclis Sözcüsü Hwang Jeong-a ise, yetkileri askıya alınan Yoon'un görevden azline ilişkin kararın 4 Nisan'da Anayasa Mahkemesi tarafından verileceğini hatırlatarak, Maliye Bakanı Choi'nin azil önergesinin de aynı gün mecliste oylanabileceğini belirtti. Hwang, "Ayın 4'ünde bir genel kurul toplantısı yapma ihtimaline açığız" dedi.

"İntikam eylemi ve güç suistimali"

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) Meclis Sözcüsü Kweon Seong-dong ise Choi hakkındaki azil önergesinin geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Choi artık geçici devlet başkanı değil. Ayrıca Devlet Başkanına (Yoon Suk Yeol) yönelik azil süreci ile ilgili nihai karar iki gün içinde açıklanacak. Ancak Demokratik Parti, Choi'yi görevden almaya çalışıyor. Bu, mecliste çoğunlukta bulunan muhalefet partisinin bir intikam eylemi ve güç suistimalinden başka bir şey değil" eleştirisinde bulundu.

Geçici devlet başkanlığı döneminde hakkında azil önergesi sunulmuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkileri, aralık ayında ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle askıya alınmış, Başbakan Han Duck-soo geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Ancak Han hakkında da azil sürecinin başlatılmasının ardından Maliye Bakanı Choi geçici devlet başkanı olmuştu. Ana muhalefetteki DP dahil 5 muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesi'ne 9'uncu yargıç atamasını yapmadığı ve Yoon tarafından ilan edilen sıkıyönetim uygulamasında rolü olduğu gerekçesiyle Choi'nin görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin Han Duck-soo'yu geçici devlet başkanlığı görevine iade etmesinin ardından Choi hakkında azil oylaması yapılmamıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi - Son Dakika

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