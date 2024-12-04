Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Politika

Güney Kore'de kabine, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin meclis kararını onayladı. Yoon, "Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim uzun sürmedi. Güney Kore Ulusal Meclisi'nin aldığı sıkıyönetimi kaldırma kararı, yerel saat ile 04.30 dolaylarında kabine tarafından onaylandı. Böylece Yoon'un ilan ettiği sürpriz sıkıyönetim yaklaşık 6 saat içinde sona ermiş oldu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 23.00'da, ülkenin temel işleyişini ve özgür demokrasinin anayasal düzenini felç etmeye çalışan devlet karşıtı güçlere karşı ulusu kurtarmak için kararlılıkla sıkıyönetim ilan ettim" diyen Yoon, "Ancak Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis: "Sıkıyönetim hükümsüz hale geldi"

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ülkede ilan edilen sıkıyönetimin, mecliste yapılan oylamanın ardından "hükümsüz hale geldiği" belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da (JCS) sıkıyönetimin uygulanması için seferber edilen birliklerin, üslerine döndüklerini açıkladı.

Yoon sıkıyönetim ilan etmişti

Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Yoon sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu. Yoon açıklamasında "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sıkıyönetim ilanının ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ulusal Meclis oylama yapmıştı

Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından toplanan Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. 300 milletvekilinden 190'ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Yoon ise gelişmenin ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmuştu.

Zamanlaması dikkat çekmişti

Yoon'un kısa süren sıkıyönetim kararının muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. Yoon'un adımı, muhalefeti kontrol altına alma girişimi olarak yorumlanmıştı.

Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkı bulunuyor

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, devlet başkanı "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği durumlarda" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihindeki son sıkıyönetimin askeri darbe yoluyla ilan edildiği, 1979-1981 yılları arasında 440 gün yürürlükte kaldığı ve yine askerler tarafından sonlandırıldığı biliniyor. Yoon'un kısa süren sıkıyönetim uygulaması ise, ülke tarihindeki 13. sıkıyönetim ilanı olma özelliğini taşıyor. - SEUL