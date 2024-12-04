Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim, Meclis'in onayıyla sona erdi.

04.12.2024 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de kabine, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin meclis kararını onayladı. Yoon, "Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim uzun sürmedi. Güney Kore Ulusal Meclisi'nin aldığı sıkıyönetimi kaldırma kararı, yerel saat ile 04.30 dolaylarında kabine tarafından onaylandı. Böylece Yoon'un ilan ettiği sürpriz sıkıyönetim yaklaşık 6 saat içinde sona ermiş oldu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 23.00'da, ülkenin temel işleyişini ve özgür demokrasinin anayasal düzenini felç etmeye çalışan devlet karşıtı güçlere karşı ulusu kurtarmak için kararlılıkla sıkıyönetim ilan ettim" diyen Yoon, "Ancak Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis: "Sıkıyönetim hükümsüz hale geldi"

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ülkede ilan edilen sıkıyönetimin, mecliste yapılan oylamanın ardından "hükümsüz hale geldiği" belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da (JCS) sıkıyönetimin uygulanması için seferber edilen birliklerin, üslerine döndüklerini açıkladı.

Yoon sıkıyönetim ilan etmişti

Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Yoon sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu. Yoon açıklamasında "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Sıkıyönetim ilanının ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ulusal Meclis oylama yapmıştı

Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından toplanan Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. 300 milletvekilinden 190'ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Yoon ise gelişmenin ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmuştu.

Zamanlaması dikkat çekmişti

Yoon'un kısa süren sıkıyönetim kararının muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. Yoon'un adımı, muhalefeti kontrol altına alma girişimi olarak yorumlanmıştı.

Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkı bulunuyor

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, devlet başkanı "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği durumlarda" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihindeki son sıkıyönetimin askeri darbe yoluyla ilan edildiği, 1979-1981 yılları arasında 440 gün yürürlükte kaldığı ve yine askerler tarafından sonlandırıldığı biliniyor. Yoon'un kısa süren sıkıyönetim uygulaması ise, ülke tarihindeki 13. sıkıyönetim ilanı olma özelliğini taşıyor. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Hukuk, Dünya, Kore, seul, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 02:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.