Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

Politika

Güney Kore'de iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kapsamında önde gelen siyasetçilerin tutuklanması talimatı verdiğini açıklayarak, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede siyasi krize neden olurken, Yoon'a bir tepki de kendi partisi PPP'den geldi. PPP lideri Han Dong-hoon, parti yönetiminin Ulusal Meclis'te gerçekleştirdiği acil toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Yoon'un görevine devam etmesi halinde bu tür "radikal" eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük riske atabileceği konusunda uyaran Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında, Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Azil önergesinin reddi için çalışacağını açıklamıştı

Daha önce yaptığı açıklamalarda Yoon'un sıkıyönetim uygulamasını "yanlış" olarak niteleyen Han, buna rağmen muhalefetin Yoon'un görevden alınması için meclise sunduğu önergeyi engellemek için çaba sarf edeceğini ifade etmişti. Bu kararı Yoon'un sıkıyönetim ilanını savunmak için almadığını vurgulayan Han, "Parti lideri olarak, olası bir siyasi kaosun halka zarar vermesini önlemek adına, söz konusu görevden alma önergesinin kabul edilmemesi için çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yoon'un iktidar partisi PPP'den istifa etmesi gerektiğini belirten Han, "Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı bir sıkıyönetim uygulaması yoluyla halkı tedirgin eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle hesap vermelidir" demişti. Han'ın son açıklamalarının ardından, PPP'nin yarın Ulusal Meclis'te yapılması beklenen azil oylamasında takınacağı tutum merak konusu oldu. - SEUL