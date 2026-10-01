Güney Kore lideri Lee, DMZ'de 3 askerin yaralandığı mayın sonrası Kuzey'e mesaj verdi - Son Dakika
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Güney Kore lideri Lee, DMZ'de 3 askerin yaralandığı mayın sonrası Kuzey'e mesaj verdi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, DMZ'de 21 Eylül'de 3 askerin yaralandığı mayın patlamasının ardından Kuzey Kore ile gerilimi azaltacak pratik önlemler alacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Komutanlığı ise patlamada Ateşkes Anlaşması ihlali tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile yaşanan askeri gerilimi düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Yönetimim, iki Kore arasındaki askeri gerilimi azaltmak için pratik önlemler almaya tutarlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması Kore Yarımadasında askeri gerilimi artırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile yükselen tansiyonun ardından Pyongyang'a zeytin dalı uzattı. Güney Chungcheong Eyaleti'ndeki Gyeryongdae askeri karargahında düzenlenen 78. Silahlı Kuvvetler Günü töreninde konuşan Lee, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimi düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Yönetimim, iki Kore arasındaki askeri gerilimi azaltmak için pratik önlemler almaya tutarlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Seul ve Pyongyang arasındaki sorunları çözmenin kolay olmadığını ifade eden Lee, "Koreler arası ilişkilerdeki düğümler son derece karmaşıktır, ancak biz bunları tek tek çözmek için istikrarlı ve sabırlı bir şekilde çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mayın patlaması gerilimi tırmandırmıştı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de meydana gelen mayın patlaması Koreler arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına neden olmuştu. Güney Kore ordusu, 3 askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın gerçekleştiği bölge yakınlarında Kuzey Kore'ye ait olan ve insanlara karşı kullanılan bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo-Jong ise Seul'un ülkesine yönelik suçlamalarını "alçakça ve kirli bir başka provokasyon" olarak niteleyerek, "Güney Kore makamlarının yaşanan patlamanın suçunu başkasının üzerine attıktan sonra bunu kanıtlamak için 'maddi delil' uydurmaya çalışması küstahlığın zirvesidir" demişti. Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) da "Soruşturma sonucunda UNC Ateşkes Anlaşması ihlali yaşandığını tespit etmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İHA
Birleşmiş MilletlerKuzey KoreGüney KorePolitikaDünyaSon Dakika

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