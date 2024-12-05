Güney Kore Savunma Bakanı İstifa Etti

Politika

GÜNEY Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etti.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 6 saatlik sıkıyönetim ilanının kamuoyunda büyük endişe yarattığı için özür dileyerek, istifasını sundu. Savunma Bakanı Kim, sıkıyönetimin uygulanmasında tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, görev alan askeri personelin kendi emirlerini yerine getirdiğini, dolayısıyla durumdan yalnızca kendisinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etti. Yoon, Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u Savunma Bakanlığı görevine aday gösterdi.