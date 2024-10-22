Güney Kore, Ukrayna'ya Silah Desteği Hazırlığında - Son Dakika
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Politika

Güney Kore, Ukrayna'ya Silah Desteği Hazırlığında

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri iş birliğine karşı Ukrayna'ya silah desteği sağlayabilir.

22.10.2024 12:35
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ofisinden üst düzey bir yetkili; Pyongyang ve Moskova arasında askeri iş birliğine yönelik çeşitli senaryolara karşı bölgedeki durumun kötüleşmesi halinde, Ukrayna'ya direkt olarak silah desteğini de kapsayan diplomatik, ekonomik ve askeri önlemler almaya hazırlandıklarını söyledi.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore tarafından Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderildiğine yönelik iddiasının ardından patlak veren kriz derinleşiyor. Ukrayna'nın Pokrovsk şehrindeki bir maden sahasında çekildiği öne sürülen, Rusya ve Kuzey Kore bayraklarının yan yana görüldüğü fotoğrafın yayınlanmasının ardından Güney Kore'den krizi derinleştirecek bir hamle geldi. Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore-Rusya arasındaki askeri bağ göz önüne alındığında Güney Kore'nin Ukrayna'ya direkt olarak silah desteğinde bulunabileceğini iddia etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ofisinden üst düzey bir yetkili; ülkesinin, Pyongyang ve Moskova arasında askeri iş birliğine yönelik çeşitli senaryolara karşı bölgedeki durumun kötüleşmesi halinde, Ukrayna'ya direkt olarak silah desteğini de kapsayan diplomatik, ekonomik ve askeri önlemler almaya hazırlandıklarını söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, "Adım adım ilerleyen senaryoların bir parçası olarak savunma amaçlı silah tedarik etmeyi düşünebiliriz. Eğer çok ileri gittikleri görülürse, saldırı amaçlı kullanımı da değerlendirebiliriz" dedi.

Üst düzey yetkili açıklamasında, istihbarat ve savunma yetkililerinin NATO karargahını ziyaret edeceğini dile getirdi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri bağlarını artırmasına yönelik verilecek tepkileri değerlendirmek üzere acil bir toplantı düzenledi. NSC tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin insanların yaşam hakkı ve insan haklarını görmezden gelerek Rusya için savaşmaya asker göndererek "suç örgütü" gibi hareket ettiği kaydedilerek, "Hükümetimiz, Kuzey Kore askerlerinin derhal çekilmesi çağrısında bulundu. Kuzey Kore ve Rusya arasındaki mevcut askeri anlaşma devam ederse boş oturmayacağız ve uluslararası toplumla birlikte sert bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore, Ukrayna'ya Silah Desteği Hazırlığında - Son Dakika

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