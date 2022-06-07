Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat

07.06.2022 15:17

- Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisi Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat Güney Kore ve ABD, 20 savaş uçağının yer aldığı ortak bir uçuş tatbikatında gövde gösterisi yaptı.

- Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisi

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat

SEUL - Güney Kore ve ABD, 20 savaş uçağının yer aldığı ortak bir uçuş tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Pazar günü art arda 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore ve ABD'den yeni bir adım geldi. Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, 20 savaş uçağının katıldığı ortak uçuş tatbikatında adeta Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın bugün Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştirildiği kaydedildi. Ortak uçuşta F-35A, F-15K ve KF-16 dahil olmak üzere 16 Güney Kore savaş uçağı ve ABD'ye ait 4 adet F-16 savaş uçağının yer aldığı belirtildi. Tatbikatın "iki ülkenin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme konusundaki güçlü kabiliyet ve kararlılığını gösterdiği" vurgulandı.

Bölgede gergin günler

Kuzey Kore geçtiğimiz Pazar günü 35 dakikalık bir süre zarfında 8 kısa menzilli balistik füze ateşleyerek bu yılın 18. silah testine imza atmıştı. Güney Kore ve ABD ise Pazartesi günü düzenledikleri ortak atış tatbikatında Pyongyang'a misilleme olarak 8 kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat
Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat
Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat
Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme Kuzey Kore'nin füzelerine ABD ve Güney Kore'den misilleme Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisiKuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dikkat çeken tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement