Politika

Güneykaya belediye başkanını seçti

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yinelenen seçimde AK Parti'nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu kesin olmayan sonuçlara göre oy çoğunluğuyla belde belediye başkanı seçildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi'nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart'ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başlayarak 17.00'da son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.