Güngör: "AK Parti 2023'te Denizli'de daha da güçlü olacak" - Son Dakika

Denizli'de hafta sonunda gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili açıklamada bulunan Ak Parti il Başkanı Yücel Güngör, "AK Parti Teşkilat Akademisi, teşkilat mensuplarının yeteneklerini artırmak amacıyla düzenlediği eğitimlerde, 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşmayı hedefliyor" dedi.

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla başlatılan ve Türkiye'nin her şehrinde düzenlenecek, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerini kapsayan akademi programlarının Denizli ayağı hafta sonunda yapılan eğitim toplantıları ile tamamlandı.

Denizli'de hafta sonunda gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "AK Parti Teşkilat Akademisi, teşkilat mensuplarının yeteneklerini artırmak amacıyla düzenlediği eğitimlerde, 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşmayı hedefliyor. Güçlü teşkilatın neferleri olarak 2023'ü selamlıyoruz. Zihnimizi ve heyecanımızı tazeledik, mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Birbirinden değerli konuşmacıların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı eğitim akademimizde 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' dedik. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığımız tarafından düzenlenen, teşkilat mensuplarımızın katılımları ile gerçekleşen. Teşkilat Eğitim programına kar, kış, soğuk demeden katılım sağlayan ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ