Gürak ve Veliyev'den Askeri İşbirliği Toplantısı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Orgeneral Gürak, konuk Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti, Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Orgeneral Veliyev'in, tören kıtasını selamlamasının ardından iki ülkenin ulusal marşları okundu. Törenin ardından, Gürak ve Veliyev ile beraberlerindeki heyetler, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunak üzere Genelkurmay karargahına geçti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel ilişkiler ve askeri ortaklık konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Haber-Kamera: Kadircan GÜLER/ANKARA,