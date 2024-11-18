Gurbetçi İşadamından Önemli Görüşme - Son Dakika
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Politika

Gurbetçi İşadamından Önemli Görüşme

Gurbetçi İşadamından Önemli Görüşme

Orhan Buyurman, Bakan Tunç ile Amasra'da gurbetçi sorunlarını görüştü, çözümler vurgulandı.

18.11.2024 12:52
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Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Amasra'da bir araya geldi.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, beraberinde Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ile birlikte, Bartın'ın Amasra ilçesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın birbirinden ayrılmaz ve birlikte güçlü olduklarını ifade ederek, " Birlikte güzel projelerimiz var. Bunları bölge milletvekillerimiz ile birlikte yerine getirme gayretleri içerisindeyiz. Aynı zamanda Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz, ülkemizin yurt dışındaki en güçlü temsilcileridir. Onların taleplerini dinlemek ve çözümler üretmek bizim için bir öncelik" dedi.

Görüşmenin ardından Orhan Buyurman, gurbetçilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bakanımızın duyarlılığı bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Buluşma, Türkiye ile Avrupa'daki Türk toplumu arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Amasra, Yaşam, Son Dakika

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