Gürcan, Esnafı Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, tarihi Atlıhan Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek yaşanan sıkıntılara ve mağduriyetlere kulak verdi.

Odunpazarı ilçesine giden Milletvekili Ayşen Gürcan, çevre esnafı ile bir araya gelen. Bölgedeki elektrik kesintileriyle ilgili yaşanan sıkıntıları ve mağduriyetleri hakkında dinleyen Milletvekili Gürcan, esnafın taleplerini vakit kaybetmeden ilgili mercilere iletmek adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştüklerini açıkladı. Milletvekili Gürcan, Bakan Bayraktar'ın konuyla ilgili hızlı bir şekilde çözüm sürecini başlatacaklarını söylediğini duyurdu.

"Esnafımızın ticaretini olumsuz etkileyen bu tür altyapı sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Gürcan, "Eskişehir'de sadece bu bölgede değil, farklı noktalarda da benzer şikayetleri alıyoruz. Vatandaşımızın günlük hayatını, esnafımızın ticaretini olumsuz etkileyen bu tür altyapı sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çözüm sürecinin hızla ilerlemesi için gerekli tüm adımları atacak, bu konuyu ivedilikle gündemimizde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, vatandaşımızın yanında olmaya, onların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eskişehir'imiz için hizmet üretmeye, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya kararlıyız" dedi. - ESKİŞEHİR