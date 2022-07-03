Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu

03.07.2022 14:23
Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İpek Caddesi kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İpek Caddesi kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İpek Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, "İpek Caddemizdeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak, caddemizi trafiğe açacağız. Çalışmalarımız neticesinde caddemizde daha kaliteli ve konforlu bir trafik akışı sağlanacak" dedi.

İpek Caddesi'nin altyapısı tamamen yenilendi

İpek Caddesi'nin tamamen yenilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında, "İpek Caddesi'nin altyapısı tamamen yenilendi. TEDAŞ, Telekom, Doğalgaz ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının yenilenmesi gerekiyordu. AYKOME tarafından alınan kararlar sonrasında gerekli yenileme çalışmaları yapıldı. Ara sokaklar ise ilgili İlçe Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Ana caddemizde kaldırımlarımız MESTON tarafından yenilenmesinin ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından da asfalt çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarının yapılmasının akabinde yolumuzu hizmete açmış olacağız. Çalışmalarımızın İpek Caddemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte caddemiz daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verecek. Bu çalışmaların yapılmasında emeği bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu büyük bir başarıdır"

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yapılan çalışmaları yerinde geziyoruz. İki yıl kadar Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunduğumdan yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ne kadar pahalı olduğunu ve de ne kadar zor olduğunu idrak ediyorum. Büyükşehir Belediyemize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Rakamları duydum gerçekten dudak uçuklatıcı büyüklükte rakamlar var. Gerek kullanılan bitüm gerek BSK asfalt miktarı itibariyle gerçekten Türkiye'de birçok şehirde bu rakamlara ulaşılamaz. Bu büyük bir başarıdır. Bu caddemiz ve diğer bütün çalışmalar Malatya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Hakan Demir, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürkan İpek Caddesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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