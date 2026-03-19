Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim - Son Dakika
19.03.2026 00:41
Bakanlık görevine Akın Gürlek'in getirildiği Adalet Bakanlığı'na çok sayıda atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakanlığı üst yönetiminde çok sayıda değişiklik yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek'in bakanlık görevine geldiği Adalet Bakanlığı'nda çok sayıda değişiklik yapıldı.

10 KRİTİK İSİM DEĞİŞTİRİLDİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılan atamalarda, aralarında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Teftiş Kurulu Başkanı'nın da bulunduğu 10 kritik isim görevden alındı.

Atama kararları kapsamında Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar yerine Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar yerine Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Eniz Yavuz Yıldırım yerine Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu yerine Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş yerine Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül yerine Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız yerine Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik yerine Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin yerine Murat Akınbingöl atandı.

Ayrıca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na ise Metin Yıldırım getirildi.

