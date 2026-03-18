Gürlek\'ten Sahte Belgeler İddiasına Yanıt

'KESİNLİKLE SAHTE BELGELER'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in hakkında ortaya attığı mal varlığı iddialarına ilişkin, "O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. İşte örnek belgeler sunuyor; tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki manevi tazminat davası açtık. Burada da mahkeme tapuya yazacak; gerçek mi, gerçek değil mi. Bunlar çok basit şeyler" dedi. Öte yandan Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak hayatında Lüksemburg'a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını ifade etti. Bakan Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaları ortaya atanların bunu ispat edememesi halinde iftira kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.