Gürlek ve Çiftçi siber dolandırıcılıkla mücadelede DOLUNAY adımlarını görüştü - Son Dakika
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Gürlek ve Çiftçi siber dolandırıcılıkla mücadelede DOLUNAY adımlarını görüştü

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Gürlek ve Çiftçi siber dolandırıcılıkla mücadelede DOLUNAY adımlarını görüştü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadele adımlarını görüştü. Gürlek, yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık tespit edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bira araya gelerek, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımlar görüşüldü.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını ve Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik. Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunması da büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde, şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'ye teşekkür eden Bakan Çiftçi, "Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlü iş birlikleri için İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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