Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, X Ray cihazını kaldırarak göreve başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı seçilen Eşref Mutlu, X Ray cihazını kaldırarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Güroymak Belediye Başkanlığı'na seçilen Eşref Mutlu, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Kalabalık bir topluluk ile belediye binası önünde tezahüratlarla karşılanan Başkan Mutlu, çok sayıda partili, vatandaş ve belediye personeli ile birlikte makama geçti.

Burada kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "İnşallah bundan sonra iyi çalışmalar yapacağız. Herkes bilsin ki belediyeyi olabildiğince şeffaf, çağdaş, vizyoner ve adil bir şekilde yönetmeye gayret edeceğiz. Belediye binamızın girişindeki X Ray cihazını kaldırarak işe başladık. Bizim X Ray cihazı ile bir işimiz yok. Bu süreçten sonra bütün Güroymaklıları kucaklamaya geldim" dedi. - BİTLİS