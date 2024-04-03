Güroymak\'ta Seçim Sonuçları İtirazları

Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlerin ardından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi sayımın yeniden yapılması, DEM Parti ise seçimin tekrarlanması için seçim kuruluna başvurdu.
Güroymak Belediye Başkanlığı için yarışan Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy aldı. Oyların tekrar sayılması için seçim kuruluna itirazda bulunan AK Parti Güroymak Belediye Başkan Adayı Eşref Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinde her dört partinin temsilcileri tarafından ilçe seçim kuruluna itiraz edilmiştir. Her parti itiraz dilekçelerinde farklı sebeplere dayanarak itirazlarını sunmuştur. YRP, AK Parti, DEM ve MHP tarafından yapılan itirazların hukuki bir hakkın kullanılması olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Söz konusu itirazın sadece AK Parti tarafından yapıldığı algısı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Her dört partinin temsilcileri aynı saatte birlikte itirazlarını ilçe seçim kuruluna teslim etmişlerdir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi YRP ve DEM Parti'nin itirazları da söz konusudur. Bu itirazların sonucunda Güroymak için en doğru ve adil sonucu getireceğine inancım tamdır. Biz, AK Parti'ye oy verenlerin iradesine sahip çıktığımız gibi tüm Güroymak halkının da iradesine saygılıyız. Demokrasi yolunda gösterdiğiniz kararlılık için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS
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