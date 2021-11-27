Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! - Son Dakika

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticisi olacağı dönemde çalıştığı şirkete istifasını sunması üzerine yaşananları şu sözlerle aktardı:

"PM ÜYESİ OLUNCA İŞİNDEN İSTİFA ETTİ"

"Parti Meclisi Üyesi olmadan önce bir şirkette yöneticilik yapıyordu, PM Üyesi olduktan sonra istifa dilekçesini veriyor ve şirket sahibi de 'ne olursunuz bırakmayın, size engel değil, işinize de devam edin, siyasetinizi de yapın' diyor. Sayın genel başkan 'bu bu benim kişiliğime uygun değildir, ben istifa edeceğim' der."

"MAAŞI YATIRMIŞLAR, FAİZİYLE İADE ETTİ"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket kısmı finans kısmına 'Kemal Beyin maaşını yatırmaya devam edin' talimatı vermiş. Kemal Bey de ayda yılda bir bankaya uğrayan insan 3-4 ay sonra bankaya gittiğinde maaşın yattığını görüyor. Ciddi de bir para. Kemal Bey parayı iade ediyor. İade ederken, o günkü faiz kurunu ekleyerek iade ediyor."