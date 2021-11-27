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Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! - Son Dakika

Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!

27.11.2021 14:52
Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kimsenin bilmediği bir anı paylaştı. Tekin, "kimsenin hakkına hukukuna göz dikmemiş bir lider" dediği Kılıçdaroğlu'nun siyasete ilk girdiği günlerdeki bu bilgiyi çok az kimsenin bildiğini söyledi.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticisi olacağı dönemde çalıştığı şirkete istifasını sunması üzerine yaşananları şu sözlerle aktardı:

Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!

"PM ÜYESİ OLUNCA İŞİNDEN İSTİFA ETTİ"

"Parti Meclisi Üyesi olmadan önce bir şirkette yöneticilik yapıyordu, PM Üyesi olduktan sonra istifa dilekçesini veriyor ve şirket sahibi de 'ne olursunuz bırakmayın, size engel değil, işinize de devam edin, siyasetinizi de yapın' diyor. Sayın genel başkan 'bu bu benim kişiliğime uygun değildir, ben istifa edeceğim' der."

"MAAŞI YATIRMIŞLAR, FAİZİYLE İADE ETTİ"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket kısmı finans kısmına 'Kemal Beyin maaşını yatırmaya devam edin' talimatı vermiş. Kemal Bey de ayda yılda bir bankaya uğrayan insan 3-4 ay sonra bankaya gittiğinde maaşın yattığını görüyor. Ciddi de bir para. Kemal Bey parayı iade ediyor. İade ederken, o günkü faiz kurunu ekleyerek iade ediyor."

Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!

Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! - Son Dakika
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