Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticisi olacağı dönemde çalıştığı şirkete istifasını sunması üzerine yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Parti Meclisi Üyesi olmadan önce bir şirkette yöneticilik yapıyordu, PM Üyesi olduktan sonra istifa dilekçesini veriyor ve şirket sahibi de 'ne olursunuz bırakmayın, size engel değil, işinize de devam edin, siyasetinizi de yapın' diyor. Sayın genel başkan 'bu bu benim kişiliğime uygun değildir, ben istifa edeceğim' der."
Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şirket kısmı finans kısmına 'Kemal Beyin maaşını yatırmaya devam edin' talimatı vermiş. Kemal Bey de ayda yılda bir bankaya uğrayan insan 3-4 ay sonra bankaya gittiğinde maaşın yattığını görüyor. Ciddi de bir para. Kemal Bey parayı iade ediyor. İade ederken, o günkü faiz kurunu ekleyerek iade ediyor."
Son Dakika › Politika › Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti! - Son Dakika